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平治「踢拖」司機稱抽筋失控 撞兩鐵騎

2023-03-17 列印
■私家車司機穿着拖鞋接受調查。
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一輛平治私家車昨凌晨零時許，沿秀茂坪安秀街向安翠街方向行駛，期間平治私家車突越過行車線，與快線兩輛電單車輕微相撞。私家車司機穿著拖鞋接受調查。

據私家車司機透露，駕駛期間腿部突然抽筋，令他突然向右扭軚；意外後，兩名電單車男願意和解，惟向他索償20萬元；經商討後，私家車司機願意向他們各賠償3萬及4萬。他回家取現金返回現場時，警察趕抵現場了解，惟兩電單車男即報稱受傷並拒絕收賠償。
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