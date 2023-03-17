打吡大賽周日上演 華人練馬師爭標

寶馬香港打吡大賽將於周日（19日）在沙田馬場舉行，總獎金高達2400萬港元。華人練馬師蘇偉賢（見圖）訓練的「新力高升」獲得入場券，他形容有機會參與大賽有如夢想成真。



由蘇偉賢訓練、何澤堯策騎的「新力高升」，在2月底攻下被視為打吡大賽前哨戰的香港經典盃（1800米），成為今次熱門份子。若再下一城，將是第二次由全華人組合勝出此賽，對上一次為2020年的「金鎗六十」。

蘇偉賢坦言，每個練馬師都有「打吡夢」，是他和馬主的共同夢想，「馬匹未角逐第1場賽事前，馬主已表達很希望跑打吡，結果一步一步走到現在，有如夢想成真。」