星島申訴王｜街坊狂餵貓店長腩二疑過肥 被主人貼街招變「元朗通緝犯」

離遠睇，還以為是尋貓啓示，行近睇，才恍然大悟，繼而覺時非常好笑。元朗豪記蔬果店人氣貓店長《腩二》，性格乖巧兼平易近人，得到不少街坊歡心，一衆Fans每次探望《腩二》時，都會自動自覺帶備貓糧小食供偶像享用，日積月累下，《腩二》體型開始胖嘟嘟，《腩二》變了有肥腩。

《星島申訴王》收到有元朗街坊報料，指豪記蔬果店張貼「勿再投餵此貓」、「為牠好，不餵牠最好！」街招，提醒街坊不要再餵《腩二》。街招旁還有一張「歡迎廣傳」的「腩二」宜忌海報，指「宜：觀賞」、「忌：餵食」。

由於街招實在太有趣，《腩二》好像變成了《通輯犯》，有人將告示相片放上貓Group，吸引大批網民討論，連遠至台灣的網民也得知《腩二》大名，名符其實衝出香港。

大人小朋友都愛 「腩二」

主人為我準備的食物

我叫腩二: 可以觀賞我，不可以餵食

我真係好喜歡食嘢

重大事項宣佈: 勿再投餵此貓



《星島申訴王》去過元朗這間蔬果店探望《腩二》，只見佢悠然自得，旁邊一衆Fans圍着拍照。有街坊認為《腩二》的肚腩太大。究竟貓貓食太肥會對身體有何影響？《星島申訴王》請教健河動物醫院獸醫Polly Yau講解一下，她指，亂餵食會影響牠吃正餐情況，有機會引致營養不良、腸胃不適，吃太多雜食會容易嘔及出現肚痾情況。

《腩二》屬於放養貓，可能體型有點胖，平常不算太活躍，也不會隨便亂走，活動範圍主要在主人的蔬果店，又或在店舖對面擺設水果的街頭角落，曬曬太陽睡睡懶覺，運動量極少，怪不得主人會貼出告示，勸喻街坊停止餵食，希望及時拯救《腩二》身型。

《星島申訴王》為民請命抱不平、追蹤城中熱話，亦會搜羅坊間溫情小故事。你申訴，我跟進，WhatsApp搵91999933，《星島申訴王》隨時候命！

立即報料: https://bit.ly/3IMunqd

你的獨家報料一旦被採用及報導，將獲得乙份獎品。