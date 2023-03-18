消防處表示，前晚約11時半至昨日凌晨1時30分，共接獲約141宗困升降機及66宗火警鳴響報告。中電就事件引起用戶不便致歉。
中電檢查電塔：未見損壞
消防處表示，前晚約11時半至昨日凌晨1時30分，共接獲約141宗困升降機及66宗火警鳴響報告。中電就事件引起用戶不便致歉。
旅發局擬邀楊紫瓊推廣香港
香港全面復常，大批旅客近月訪港，旅發局預計，今年訪港旅客數字預計2580萬人次，恢復到疫情前46%的水平。同時，對外宣傳亦很重要，局方會接觸今屆奧斯卡影后楊紫瓊（見圖）等多名國際影星，希望能協助向全球...
2023-03-18
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英政府禁TikTok 華駐英大使：不跟事實考慮
各國對中國影片分享平台TikTok的限制持續擴大，英國政府宣佈即日起禁止在政府設備上安裝TikTok。中國駐英國大使館表示，有關決定是基於政治考慮而非事實，最終只會損害英國自身利益。英國內閣大臣杜永敦...
2023-03-18
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稱此行為「和平之旅」 習近平下周訪俄晤普京
中國外交部昨宣佈，應俄羅斯總統普京邀請，國家主席習近平將於下周一起，一連3日對俄羅斯進行國事訪問。習近平稱此行會是一次友誼之旅、合作之旅與和平之旅，又言中方秉持在烏克蘭危機問題上的客觀公正立場，為勸和...
2023-03-18
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瑜一首日收逾千票超購19倍
華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋新盤瑜一第IB期，項目開價後，昨日首度開放示範單位供公眾參觀及進行收票，即出現參觀人潮。市場消息稱，項目首天已錄得逾1000票，超購19倍。瑜一IB期位於荃灣如心廣場展...
2023-03-18
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憂美銀行倒閉風險降 恒指漲314點成交增
美國11大行聯手向第一共和銀行（First Republic Bank）注資300億美元，加上聯儲局資產負債表顯示上周大幅擴表，美股隔晚三大指數反彈。港股跟隨外圍向好，受科網、內房股等帶動，恒指收市漲...
2023-03-18
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拖肥勢成雪糕筒 藍戰士疾走
烏克蘭左翼米基路梅迪歷在冬季轉會窗以天價加盟車路士後，只有跑出今季英超最快時速這個亮點。幸好此子一直得到藍獅領隊樸達信任，最近終於逐漸上力，今晚英超藍獅主場迎戰不擅造訪史丹福橋球場的愛華頓，梅迪歷勢進...
2023-03-18
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導演會頒獎禮 《給十九歲的我》奪最佳電影 劉青雲稱帝 鄭秀文首封影后
香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎禮前晚在尖沙咀舉行，電影《給十九歲的我》獲頒「最佳電影」，劉青雲及鄭秀文分別憑《神探大戰》及《流水落花》奪得「最佳男、女主角」。其他得獎人包括最佳新演員《白日青春》林諾...
2023-03-18
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李純恩 - 跟北京人講波｜好好過日子
北京朋友不大理解香港廣東話，比如說一個「波」字。我便告訴他這個字若不作波濤解，那就是英文ball的譯音，波就是球。一個人不管打甚麼球，只要球打得好，人家就會說他「好波」，推而廣之，如果一個人把事情做得...
2023-03-18
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田泰安四喜臨門
昨晚谷中賽事田泰安大發神威，先後勝出鄭廄「帥男」、蔡廄「精算赤焰」和「嫡愛心」，以及何廄「木火同明」，於第八場賽後已經成為騎師王。至於姚本輝與布文憑「芙蓉莊」和「觔斗雲」攜手起孖，前者另取得一亞一季，...
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