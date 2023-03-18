中電檢查電塔：未見損壞

本港多區前晚11時半起出現電力不穩，其中飛鵝山一帶的電塔及電纜，更出現火光。中電指，位於慈雲山的40萬伏特高壓供電系統，在前晚深夜至昨日凌晨，曾經錄得數次電壓驟降，已派員巡查飛鵝山一帶電塔及架空電纜，除了派出無人機，工程人員亦攀上電塔作仔細檢查，未發現相關電塔結構有明顯可見的損壞。



消防處表示，前晚約11時半至昨日凌晨1時30分，共接獲約141宗困升降機及66宗火警鳴響報告。中電就事件引起用戶不便致歉。