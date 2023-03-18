立會通過簡約公屋149億撥款申請

政府提出5年內興建3萬個簡約公屋單位，首批4項目及其餘4項目的前期工序，共涉逾149億元撥款。議員多次追問簡約公屋的重用問題，關心組裝合成法可節省的費用及拆卸費用，何永賢預計簡約公屋在使用期屆滿後，95%組件設計拆卸後可重用。
何永賢提到，將來項目作營運招標時，會要求投標團體介紹能提供的服務，亦要介紹團隊的經驗及組成。最後財委會以58票贊成、1票反對、1票棄權，通過撥款。
香港全面復常，大批旅客近月訪港，旅發局預計，今年訪港旅客數字預計2580萬人次，恢復到疫情前46%的水平。同時，對外宣傳亦很重要，局方會接觸今屆奧斯卡影后楊紫瓊（見圖）等多名國際影星，希望能協助向全球...
2023-03-18
各國對中國影片分享平台TikTok的限制持續擴大，英國政府宣佈即日起禁止在政府設備上安裝TikTok。中國駐英國大使館表示，有關決定是基於政治考慮而非事實，最終只會損害英國自身利益。英國內閣大臣杜永敦...
2023-03-18
中國外交部昨宣佈，應俄羅斯總統普京邀請，國家主席習近平將於下周一起，一連3日對俄羅斯進行國事訪問。習近平稱此行會是一次友誼之旅、合作之旅與和平之旅，又言中方秉持在烏克蘭危機問題上的客觀公正立場，為勸和...
2023-03-18
華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋新盤瑜一第IB期，項目開價後，昨日首度開放示範單位供公眾參觀及進行收票，即出現參觀人潮。市場消息稱，項目首天已錄得逾1000票，超購19倍。瑜一IB期位於荃灣如心廣場展...
2023-03-18
美國11大行聯手向第一共和銀行（First Republic Bank）注資300億美元，加上聯儲局資產負債表顯示上周大幅擴表，美股隔晚三大指數反彈。港股跟隨外圍向好，受科網、內房股等帶動，恒指收市漲...
2023-03-18
烏克蘭左翼米基路梅迪歷在冬季轉會窗以天價加盟車路士後，只有跑出今季英超最快時速這個亮點。幸好此子一直得到藍獅領隊樸達信任，最近終於逐漸上力，今晚英超藍獅主場迎戰不擅造訪史丹福橋球場的愛華頓，梅迪歷勢進...
2023-03-18
香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎禮前晚在尖沙咀舉行，電影《給十九歲的我》獲頒「最佳電影」，劉青雲及鄭秀文分別憑《神探大戰》及《流水落花》奪得「最佳男、女主角」。其他得獎人包括最佳新演員《白日青春》林諾...
2023-03-18
北京朋友不大理解香港廣東話，比如說一個「波」字。我便告訴他這個字若不作波濤解，那就是英文ball的譯音，波就是球。一個人不管打甚麼球，只要球打得好，人家就會說他「好波」，推而廣之，如果一個人把事情做得...
2023-03-18
昨晚谷中賽事田泰安大發神威，先後勝出鄭廄「帥男」、蔡廄「精算赤焰」和「嫡愛心」，以及何廄「木火同明」，於第八場賽後已經成為騎師王。至於姚本輝與布文憑「芙蓉莊」和「觔斗雲」攜手起孖，前者另取得一亞一季，...
2023-03-16