立會通過簡約公屋149億撥款申請

立法會財務委員會昨審議簡約公屋共涉逾149億元撥款申請，房屋局局長何永賢指，政府決意盡快讓劏房戶上樓，形容項目是「無得選擇唔做」，承諾會盡量在平衡各方意見，讓項目落地。立法會最後通過申請。



政府提出5年內興建3萬個簡約公屋單位，首批4項目及其餘4項目的前期工序，共涉逾149億元撥款。議員多次追問簡約公屋的重用問題，關心組裝合成法可節省的費用及拆卸費用，何永賢預計簡約公屋在使用期屆滿後，95%組件設計拆卸後可重用。



何永賢提到，將來項目作營運招標時，會要求投標團體介紹能提供的服務，亦要介紹團隊的經驗及組成。最後財委會以58票贊成、1票反對、1票棄權，通過撥款。