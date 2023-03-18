新生嬰兒特別護理房6嬰中招 屯院爆呼吸道合胞病毒1危

屯門醫院發言人昨日公佈，新生嬰兒特別護理房出現呼吸道合胞病毒組群感染個案，共涉3名男嬰及3名女嬰，其中一名11日大男嬰情況危殆，一名5個月大女嬰情況嚴重，其餘病人情況穩定。

僅11日至5個月大

發言人表示，屯門醫院兒童及青少年科一個新生嬰兒特別護理病房自3月9日起，先後有3名男嬰及3名女嬰，年齡介乎11日至5個月大，出現上呼吸道感染徵狀。院方為病人進行所需測試，全部病人對呼吸道合胞病毒呈陽性反應。



屯門醫院已即時聯絡衞生署衞生防護中心作出跟進，並已提升感染控制措施，安排同一病房其他有上呼吸道感染徵狀的病人進行測試，防止病毒傳播。院方亦已向病人家屬解釋有關事件及保持緊密溝通，提供所需協助。