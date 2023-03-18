海關緝獲6800萬支私煙拘78人

北京朋友不大理解香港廣東話，比如說一個「波」字。我便告訴他這個字若不作波濤解，那就是英文ball的譯音，波就是球。一個人不管打甚麼球，只要球打得好，人家就會說他「好波」，推而廣之，如果一個人把事情做得...

2023-03-18