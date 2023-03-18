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海關緝獲6800萬支私煙拘78人

2023-03-18 列印
■海關過去3周展開代號名為「風暴」的打擊私煙特別行動，偵破119宗案件，市值2.5億元。
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香港海關過去3周展開代號名為「風暴」的打擊私煙特別行動，偵破119宗案件，並檢獲共6800萬支未完稅香煙，及6公斤製成煙草，市值2.5億元，應課稅值為1.7億元，行動中共拘捕68男10女。

海關指，行動中共偵破3宗重大走私香煙案件，共檢獲6200萬支未完稅香煙，市值為2.3億元，應課稅值為1.6億元，行動中拘7人。檢獲的私煙中約3成是本地不常見牌子，相信在港經重新包裝後，再走私海外，以賺取差價及逃避當地稅款。

此外，海關亦在全港檢獲660萬支未完稅香煙，及6公斤製成的煙草。海關指，不法份子利用空置地舖，偽裝成一般倉庫儲存私煙，趁行人疏落時間，將私煙盡快搬上派貨車。
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