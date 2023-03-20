藥材磨粉迫付款 通關後每周至少4宗 藥房両變錢劏客 2內地女慘失5萬

■黃女士被迫買下10両珍珠粉沫。

■內地旅客來港消費，間中遇到糾紛。

通關復常，內地旅客來港消費，被無良店舖當水魚劏。繼本月初《星島申訴王》報道一名內地女遊客在銅鑼灣一間藥坊買藥材磨粉後被屈11萬元。近日再有2名內地客在佐敦一間藥房被游說買珍珠，磨成粉後埋單，價錢由每両變每錢，升了10倍，分別被迫付款2.8萬元和逾3萬元。消委會稱，今年至今共接獲24宗與中藥相關的投訴，涉款逾36萬元。換言之，由2月6日通關以來的個半月，差不多平均每周發生4宗。來自廣州的黃女士上月來港旅遊購物，親友託她代買藥物、藥油等用品，「網民說，藥房價錢比連鎖店便宜，所以去藥房買。」早前，她去佐敦白加士街一間藥房，一名男職員說她面色和皮膚不太好，建議她買些藥材磨成珍珠粉服用調理身體，「他說珍珠粉有功效，不但美肌，用後整個人會容光煥發，叫我買兩、三両試吓。」黃說，職員整個過程不斷強調380元，她以為這是每両的價錢，「買幾両都是千多元，不太貴，買化妝品都差不多價錢，於是買來試試。」被說購買珍珠粉怎料埋單時職員說共10両，索款3.8萬元，「我嚇了一跳，就算10両應是3千多元，怎會變成3萬多，以為自己聽錯。」職員這時說，380元是一錢的價錢（一両等於十錢） ，又向她說已把珍珠磨成粉，不能退貨。「這明是誤導呃人，我當時不知所措，又怕報警很麻煩。」黃之後跟職員討價還價，說自己沒帶這麼多錢，最後以微信支付5000元埋單，「一直覺得香港購物有保障，想不到這樣騙人，真的打擊聲譽。」本月初來港旅遊的東莞居民張小姐亦在佐敦同一間藥房中伏。她指，想購買退燒止痛藥，職員卻不斷游說她購買珍珠粉，「說小朋友吃了定驚，大人服用對皮膚和精神很有幫助，所以便買。」張以為是380元一両，怎料埋單盛惠2.8萬元，「職員這時才說是每錢收380元，現在是7両多，還說計平給我。」當時多名職員語帶恐嚇稱，不付款便報警，張一時情急便碌卡找數，「下次來香港，不敢再去藥房購物，原來這樣欺騙遊客的。」立法會議員劉國勳說，疫情三年重創本地旅遊業，現在剛有起色，若被害群之馬拖累，會影響旅客的消費信心，對各個業界都影響甚大。他建議有關部門積極打擊相關行為，以保障旅遊業聲譽。消費者委員會回覆查詢時指，本年至今共接獲24宗與中藥相關投訴，涉金額360816元，當中以「銷售手法」投訴最多，共19宗。消委會建議消費者，應向註冊中醫求診及按藥方配藥，切勿輕信非註冊中醫者的危言聳聽。如消費者自行購買中草藥，須向店員問清中草藥之售價，包括計算單位及方法和總金額，並清楚列明在收據上及妥為保存收據。此外，消費者付款前切勿讓店員將中藥磨粉或切片，以免店員強行要求完成交易。海關指，根據《商品說明條例》，任何商戶如在交易過程中遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即觸犯《條例》中誤導性遺漏的罪行。違反《條例》屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。由2020年1月至今年2月，海關成功檢控2宗涉及參茸海味店作出誤導性遺漏營業行為的個案，一名被告被判處社會服務令二百小時。本報記者曾在網上和電訊公司手機程式尋找該藥房電話，但都沒有結果，其後致電一間尖沙咀同名藥房，但長打電話不通。