國歌網上資料有誤 資科辦全力更正

接連有港隊參與國際體育賽事時在播放國歌時出錯。創新科技及工業局局長孫東（圖）表示，經政府資科辦人員過去一段時間的努力，現時能反映正確資訊的網站，在搜尋引擎上的排名已大幅改進。



本報昨日在Google搜尋「香港國歌」時，排序最高的網頁及旁邊欄目都有列明香港使用中華人民共和國國歌《義勇軍進行曲》。不過，第2及第3位的結果，則分別顯示涉港獨歌曲的維基百科條目及YouTube音樂錄像。