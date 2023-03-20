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日報新聞 > 港聞

研增城巿運動場地 陳茂波試踩滑板

2023-03-20 列印
■陳茂波首次嘗試踩滑板。
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新年度的《財政預算案》宣佈預留資源，研究改建官涌市政大廈部分未善用的樓層，提供適合滑板及攀登等「城巿運動」的室內場地。財政司司長陳茂波昨日發表網誌，指上周到觀塘海濱公園滑板場首次嘗試踩滑板，得到滑板精英運動員陸俊彥的指導及途經市民的打氣，終於成功挑戰自我。
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