又有兩公院爆事故 聯院墮浴簾桿傷人

醫院管理局發言人昨公佈兩宗醫院設施安全事件，分涉聯合醫院及瑪嘉烈醫院，聯院一名女病人及一名病人服務助理被浴簾桿連同浴簾掉落擊中，病人大腿輕微瘀傷，病人服務助理無大礙。



基督教聯合醫院矯形及創傷外科病房昨早有重約合共750克的浴簾桿連同浴簾掉落，觸碰到一名女病人的大腿及一名病人服務助理的膊頭。醫護人員即時為病人檢查，確認病人大腿有輕微瘀傷，而病人服務助理沒有大礙。



另瑪嘉烈醫院外科病房一護士昨早移動一支牀頭燈，牀頭燈移位鬆脫，事件中沒人傷。