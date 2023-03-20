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光榮告別 新巴搞「復刻巴」巡遊

2023-03-20 列印
■復刻巴士塗上了「第一代」新巴的橙綠色波浪紋圖案。
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新巴和城巴將於今年7月合併重組，不再保留新巴品牌，其中行經將藍隧道及東隧過海的690S及694S路線，今日（20日）起投入服務。為了讓市民回味與新巴一起走過的歲月，巴士公司即日起啟動「光榮告別新巴」活動，包括將現役巴士塗上「第一代」復刻橙綠色波浪紋圖案，並在各主要服務區域巡遊，首批共2輛復刻巴士今日在694S線率先亮相。
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