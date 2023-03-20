旅發局領軍 參加多個國際業界展 旅遊業界 密密「走出去」吸客

■雞尾酒吧大受歡迎。

■旅發局今年展區設以茶餐廳為主題的雞尾酒吧。

■郭兆熹指，今次參展反應比預期好。

■本月初的洽談會，共有300名兩地業界代表出席。

本港全面開關，大街小巷都見旅客回歸的身影，市面回復生氣。但旅遊業界並未滿足，月初在香港旅遊發展局領軍下，一同「走出去」，14名本地旅遊業界代表，包括旅行社、酒店、航空、景點等前赴德國參加「柏林國際旅遊展(IMB)」。有旅行社及酒店說，此行成果正面，外國人對重遊香港，興趣強烈，經此行看好本港入境旅遊的前景，會努力追回疫情3年的流失。環邦旅行社執行總監郭兆熹(Ricky)說，此次往IMB參展，獲得的反應遠比預期好。展覽首兩天見了近20個業界代表，大家疫後重聚，見到熟悉的面孔，十分高興，亦有新客人主動找他洽談，他們同指亞洲極具潛質，打算了解更多香港遊行程。被問到為何外地業界、特別是歐洲對來港旅遊感興趣，Ricky說，香港的特色明顯，「不用刻意推銷」，包括物價低、免簽證，再加上港人靈活、英語能力良好，一向給予歐洲人良好印象，亦是他們願意來港遊玩的原因。「一程多站」優勢 吸歐洲客另一原因，是香港作為國際航空樞紐，每日有大量航機飛港。Ricky說，香港空運效率高，旅客來香港後，可以輕鬆享受「一程多站」的便利，經香港北上內地或鄰近地區，包括大灣區內的珠海、澳門，以至泰國、台灣等東南亞國家，玩多幾轉。他提到，身在IMB時，他主力推銷類似的「一程多站」產品，客人反應不俗，吸引歐洲旅行團下半年來港，現正待報價及確認。Ricky指，對本港入境旅遊的前景十分樂觀，歐美旅客都「郁緊」，相信香港眾多優點下，旅遊市場大有前景。帝盛酒店集團歐洲營運總監兼全球銷售及收益管理高級副總裁關淑華(Rebecca)說，往IMB參展，反應正面，許多國外相識友好對本港機管局送出數十萬張機票感到「Amazing」。她指這是一個絕佳機會，令全球了解香港準備好，歡迎客人重來。Rebecca認為，今次IMB除了宣傳香港，也是一個好機會，讓業界了解環球旅遊市場的走勢和客人需求。她指，各國盛行「在家工作」，人們出遊時間及模式改變，由以往等長假期才出遊，轉變為「周末加數日」外遊一轉。另外，她留意到較多人以家庭為單位出遊，故此酒店正籌備推出更多家庭式產品，如相連酒店房、在房內加設煮食設施等，同時亦加強科技配套，滿足網上會議的需求。Rebecca說，香港復常之路剛剛起步，但回復速度快速，近數周旅客數據正面，對旅遊業復常具有信心，料至年底酒店訂房量將回復到疫情前7至8成水平。內地120旅業代表訪港 大讚香港旅遊設施「華麗轉身」內地旅客是本港旅遊業的重要客源。上月底旅發局邀請一個大型內地業界考察團、120名業界代表來港，視察本港的新景點，並在月初舉行洽談會，讓他們與180名本地旅行社、酒店、景點的業界代表洽談合作。有內地旅業界人士指，此行令他們感受到香港已經「華麗轉身」，看好可以吸引大量內地旅客到來。中國國旅(青島)國際旅行社副總經理趙青嶺以「震撼」來形容此次訪港行程，尤其是享受西九文化區一行，他首次看了M+及香港故宮博物館，大讚西九「玩足一日都沒問題」。中國旅行粵港澳區域公司銷售運營部副總經理桂芬說，西九文化區、海洋公園水上樂園的落成等都為業界提供良好素材，設計全新的來港旅遊產品。她預計，公司會將西九文化區推介給較輕輕客戶，有助開拓新客源。二人提到，近年客人口味、要求都有改變，注重行程品質，亦要求有特定主題，如文化、親子、美容等，形容本港配套及各個新景點都能配合。二人同意，洽談會令兩地業界重新建立聯繫，相信彼此合作將更緊密、順暢。旅發局將帶領業界 參與的部份展覽活動活動國家 / 城市日期中國（上海）國際會獎旅遊博覽會上海3月MATTA國際旅遊展（MATTA Fair）馬來西亞吉隆坡3月國際郵輪展（Seatrade Cruise Global）美國勞德代爾堡3月2023台北旅遊博覽 (TTE)台北5月首爾國際旅遊產業博覽會2023（Seoul International Travel Fair 2023）南韓首爾5月法蘭克福獎勵旅遊、會議及活動展（IMEX Frankfurt）德國法蘭克福5月亞洲獎勵旅遊暨會議展（IT&CM Asia）泰國曼谷9月JATA大阪國際旅遊博覽會日本大阪10月中國國際旅遊交易會(CITM)上海11月台北國際旅展（ITF）台北11月資料來源：旅發局提供