人工智能成人才必備技能 安基司STEAM 從小培育科學素養

■香港大學電子及電機工程系名譽副教授彭國雄（左）、安基司教育集團執行校董蔡加敏（右）討論人工智能的發展。

人工智能ChatGPT誕生後，教育如何轉型，成為全球教育界熱話。候任安基司學校校董、香港大學電子及電機工程系名譽副教授彭國雄說，未來學生更需掌握人工智能工具，增加競爭力。安基司教育集團執行校董蔡加敏說：「安基司早已引入STEAM教學，20年前的人才可不懂互聯網搜尋器，今天的人才必須懂得，正如20年後的人才，不可不懂人工智能，今天辦教育必須高瞻遠矚為學生20年、30年後或更遠的未來做準備。」「ChatGPT是新一代有份量的工具，應更好利用。」彭國雄教授指，香港部份大學容許學生有限度使用，部份全禁，這是正常，因為ChatGPT是全新的工具，大學設立規則、定明可以使用場境，學生使用後必須列明在哪裏使用。ChatGPT可擔當初步資料搜集工具，學生再利用資料分析和提供意見。在幼稚園和小學學習環境，學校可教導學生掌握新工具，就像計數機，老師須清楚知道考試時，到底是測學生的數學能力，還是使用工具的能力。學校更須培訓學生邏輯思維及批判思考，這是人工智能無法取代人類的部份。幼稚園或小學學生面對是20年或30年後技術挑戰，學校必須裝備學生掌握未來科技。蔡加敏認為人工智能及科技發展是無可避免，更可能是未來地球村發展主要推動力。彭國雄教授說，香港STEAM教育仍是在「初步」階段，傳統學校有一定限制，例如地方、資源和設備，但是在錦田河畔安基司新校的限制就會較少，在建校時空間設計已經加入相關元素，讓學生有更多學習機會。STEAM教育為重心 培育學生學習好奇心和熱情安基司集團STEAM教育計劃錨定點與自然和環境、社區和文化，音樂和藝術等相關情景，幫助學生理解不同STEAM元素。安基司教育集團執行校董蔡加敏表示，學習應該是有趣的，學校設計課程時，思考如何令學生更有效學習。蔡加敏說︰「小朋友對周圍世界充滿好奇，喜歡探索、建造及構造。」STEAM教育計劃分有科學、技術、工程、藝術、數學在學前而言。她舉例說，科學（ Science）是讓學生觀察和實驗自然世界的實踐科學活動。技術（ Technology ）是以適合發展的方式介紹技術給幼稚園學童。工程（Engineering） 是提供機會讓他們設計和建造結構。藝術（Arts）是鼓勵創造力和實驗，安基司教育集團提供開放式的藝術活動，例如繪畫、素描或拼貼製作。數學（Mathematics）則學生通過計數、排序和測量等活動發展早期數學技能，應提供機會讓他們計數物體。蔡加敏說，這種教育模式是全新的，「這並不是我或者家長以往教育方法，傳統學習一般是老師叫我們做甚麼就做，所以過去的學生不懂怎樣問問題。」新一代教育是培育提出問題及發揮創意解決問題的人才，安基司教育正是以此為重任。