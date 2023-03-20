研材料助創新工業 城大助力「香港製造」進化「香港創造」

■城大材料科學及工程學系副主任何頌賢

■城大的原子探針APT技術與其他實驗室相比，能更快捷、便宜和有效率地產生數據。城大提供

■呂堅教授（左）以及其研究團隊，開發全球首套4D打印陶瓷技術。城大提供

「香港製造」曾是港人引以為傲的生招牌，然而隨着本港土地、薪金等成本上升，商家早把工廠北移。香港城市大學副校長（研究及科技）楊夢甦接受本報專訪時表示，香港要「再工業化」，就需發展創新工業，「Created in Hong Kong、Invented in Hong Kong，不再只是簡單的Made in Hong Kong。」他強調，要發展創意和創造工業，就需要有創新元素及人才，要創新，亦需要有新材料，而城大歷年已有不少創新發明。政府銳意發展創新工業，而大學也透過不同方法配合，培育創科人才。香港城市大學副校長（研究及科技）楊夢甦，和材料科學及工程學系副系主任及教授何頌賢接受本報專訪時均表示，香港工業在八、九十年代能夠發展迅速，是因有國家改革開發政策配合，以及勞動力的優勢，然而近年有關優勢已變得不太明顯，若政府現在要提出再工業化，就必須釐清是那方面需要再工業化，以及香港有何優勢。整個工業界參與形成產業鏈楊夢甦表示，政府去年把創新及科技局，重組為創新科技及工業局，就是要發展創新工業，這也是現今世界的趨勢。他認為，要發展創意和創造工業，就需要有創新元素及人才，而香港向來不乏人才，「上一輩的工業家，很多都是香港傳奇，甚至世界第一，但未必很多人認識，好像城大基金理事會榮譽主席楊建文先生，其公司就為蘋果手機供應玻璃屏幕。」縱然現時不少本地商家把工廠北移，但楊夢甦指香港仍有其優勢，包括資金充裕、國際化，以及可吸引人才，所以近年部分傳統工業也轉型得很成功，例如把家用電器變成智能家居，很多都是由香港公司生產，「重要的是要整個工業界參與，不只是部分公司，否則形成不到大型的產業鏈。」楊夢甦表示，就香港可發揮的方向，政府已提出幾個範疇，包括人工智能及機械人、生命科技、碳中和、智慧城市及智能家居，當中都需要創新科技、新能源、新物料等，所以香港的工業也要轉型，向高端產業發展，「Created in Hong Kong（香港創造）、Invented in Hong Kong（香港發明），不再只是簡單的Made in Hong Kong（香港製造）。」作為大學，需為香港培育人才及推行科研，而城大2017年首創開辦的「材料科學及工程學系」，歷年來已培育不少科研人才，亦研發了不少工業材料。身兼城大知識轉移處處長的材料科學及工程學系副系主任及教授何頌賢表示，工業和材料研發有密切關係，為此學系也引入或發明多個高精度生產設備，配合未來工業發展。首創材料科學系培育人才「大部份的工業，都需要物質上的材料、裝置及系統，當有材料的時候，就需要知道材料的成份、結構和特徵，所以學系也有不少獨特的儀器，用作研發材料。」何頌賢透露，過去曾有不少業界向大學求助，希望透過大學的科研成品，為他們解決問題。除了香港，不少國家或城市都以發展創科為目標，楊夢甦就寄語要「少空談，多實幹」，建議多做實事，提高效率，「大家在同一個起跑線，就看那個跑得快！」另外，跟大灣區合作也是新趨勢。楊夢甦指香港的背後，有整個國家的市場，這是本港的優勢，必需盡量發揮。材料學團隊猛人多 首創4D打印陶瓷香港城市大學近年積極推動科研，根據美國專利局申請美國專利的世界大學排名中，城大連續六年成為香港第一；全世界的排名中，今年則排第29。材料科學及工程學系副系主任何頌賢表示，有很多獨特的學科設計，可為創新工業培訓人才，該校2017年首創開辦的全港唯一「材料科學及工程學系」，就配備多種先進儀器及研發出多項新材料，兩項如下：1 原子探針APT城大的原子探針APT技術，由城大工學院教授劉錦川帶領。有關技術與其他實驗室相比，能更快捷、便宜和有效率地產生數據，研究人員可利用探針，把材料上的原子逐粒逐粒提出，「即使納米材料的原子也可以提出，以觀察其成份和位置等，對研發新材料是很有用。」2 4D打印陶瓷3D打印技術已很普遍，但3D打印有很多限制，主要適用於聚合物，不可以打印金屬等材料，由城大機械工程學系和材料科學及工程學系講座教授呂堅帶領研發的4D陶瓷打印，屬全球首創（圖右）。利用4D陶瓷打印技術，對未來6G、甚至7G網絡等的發展都有幫助。因為基本上手機現時用的金屬殼，會把手機信號封閉了，但陶瓷在傳輸電磁信號方面，較金屬材料更優越，陶瓷的特性及其可塑成複雜形狀的能力，可製成手機背板，有助未來手機的發展。