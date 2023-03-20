警隊派「Yes Letter」16警司升職 特首副官莊漢麒晉升高級警司

警隊最近派新一輪「Yes Letter」，16名警司稍後會由一哥蕭澤頤手上接「大禮物」。《星島頭條》獲悉，獲晉升高級警司的人選，包括特首副官莊漢麒、國安處洪毅及深水埗助理指揮官（刑事） 呂智豪等。他們最快會在4月初升級及到新崗位履新。

升級者中部份人被譽為警隊明日之星，仕途被看好。其中莊漢麒2019年晉升為警司，2022年出任行政長官副官一職，早前陪同特首李家超訪問北京。2020年他因執行與社會事件相關工作時，表現出色，獲授予行政長官公共服務獎狀。



現時在國安處工作的洪毅，刑偵部門出身，曾參與多宗轟動案件，包括偵破2017年尖沙咀香檳大廈的械劫案及參與2019年商業罪案調查科瓦解一個倫敦金集團案件。他其後獲挑選入國安處。



深水埗助理指揮官（刑事）呂智豪，曾被派駐法國里昂國際刑警組織總部工作，2017年曾統籌在泰國布吉舉行的國際刑警組織「第十九次亞太區有組織犯罪專家組會議」。他其後出任深水埗助理指揮官，處理過白田邨縱火案及深水埗5歲童倫常慘案等。



另一位同是來自深水埗警區的是分區指揮官高振邦。高曾駐守警察公共關係科，在反修例事件期間，他因經常協助主持警方記者會而廣為巿民認識。

13男3女升級



重點搜查組警司駱偉略，曾參與統籌香港回歸25周年慶典的保安工作及2010年馬頭圍塌樓事件等。



是次升級共有13男3女，其中一位女將是商業罪案調查科的孔慶勳，她2014年獲晉升為警司，曾參與偵破多宗詐騙案件，包括2022年虛擬貨幣交易平台AAX涉及2.3億的詐騙案、多宗與消費券有關的騙案及更改他人差餉資料企圖侵吞至少40物業案等。



其餘晉升的10人，包括港島刑事總部的關頌賢、鐵路警區副指揮官蔡賢慧、沙田分區指揮官陳國輝、中區助理指揮官（行動）陳潤金、旺角助理指揮官（行動）何少佳、刑事總部的趙正超及李淑儀，新界北衝鋒隊史堅偉、支援部黃浩瀚及沙頭角分區指揮官王家強。