車頭削半47傷 九巴剷壆「吊吊揈」上層58乘客嚇呆

■乘客坐在路邊待援。

■全車77人，共47人傷。

昨晨9時許，一輛290A九巴由將軍澳（彩明）往荃灣西站，駛至呈祥道近長沙灣清麗苑對開時，疑未有煞車撞向分隔路中的防撞欄，左邊車身剷上石壆傾側，巴士左車頭如被削去，擋風玻璃爆裂，車身一度冒煙，上層58名乘客一度被困，因車身傾側，各人不敢亂動。救援人員趕至用鐵枝及繩索將巴士固定，防止翻側，將乘客救出。全車77人，共47人受傷送院。而涉事54歲九巴司機涉嫌危險駕駛被捕，九巴指，他駕駛此路線逾2年，上周六曾放假，昨早6時40分開始工作，事發時是第二轉車；涉事巴士在上周四完成定期檢測。有車CAM片拍下事發一刻，由片中所見，涉事九巴沿呈祥道往新界方向行駛，駛至清麗苑對開分隔路時，原本應緊跟本來線路，向右行駛的九巴，在未有減速下，疑「攞線唔夠」，撞向分隔葵涌道和三號幹線的石壆，發出巨響，有白煙冒出。巴士剷上石壆傾側，下層左邊車頭如被削去，上層擋風玻璃碎裂。石壆防撞欄嚴重損毀，鐵片被撞至飛散，有尾隨私家車被碎片擊中。有人被拋飛撞甩牙車禍發生後，有下層乘客由逃生門自行落車，在路邊待援，而上層共58名乘客一度被困。消防接報出動過百人救援，但由於巴士傾側有翻車的風險，消防到場後未有即時到上層救援，坍塌搜救專隊利用鐵枝及繩索等將巴士固定。隨後消防到上層，將被困乘客救出。消防指，30人經治理後毋須送院，自行離開，而餘下47人中，9名傷者頸痛，另38人包括車長，手部擦傷送院，17女21男輕傷。有上層乘客下車後，講述事發情況。楊先生指，車禍來得十分突然，有乘客被衝力向前拋，最誇張者被拋出約三個身位，亦有人撞甩牙。黎小姐則指，當時以為巴士會轉彎，沒料到直衝路壆，一開始十分害怕翻車，但後來發現無翻車後，就叫大家冷靜、不要亂動。亦有片段拍得，一名婆婆撞傷眼角，旁邊乘客在車上照顧受傷婆婆，好言安慰之外，又替她撥涼。該婆婆面露痛苦神色，指自己「成隻手痺晒」。傷者全部救出後，有交通警員在現場調查，用尺量度巴士長度，又拍攝事發現場情況。吊車其後到場將涉事巴士吊回落路面，有警察及消防員登上巴士調查。其後拖車將巴士拖往九龍灣車輛扣留中心作進一步調查。司機涉危駕被捕54歲九巴司機涉嫌危險駕駛被捕，九巴指，該車長有超過2年駕駛該路線經驗，於早上6時40分開工，事發時為第二轉車，上周六為休息日，而涉事巴士在上周四完成定期檢測。九巴對所有受傷乘客致以深切慰問，已派員到醫院慰問，會全力協助警方調查。警方指，現時調查方向包括巴士的機件性能、司機的駕駛態度及精神狀態。受事件影響，呈祥道往荃灣方向近荔枝角公園全線封閉至下午二時四十分，車龍龍尾一度長達數公里。運輸署指，約10條專營巴士路線需要改道行駛。