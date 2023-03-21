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公院又出事 屯門醫院跌假天花無人傷

2023-03-21 列印
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公立醫院天花似荳腐花。屯門醫院（見圖）昨日公佈2宗醫院設施安全事件，分別有一塊假天花掉落及一道防火門鬆脫，沒病人及職員受傷。

院方指，屯門醫院主座大樓一個醫生辦公室外的走廊，昨日凌晨有一塊假天花掉落。工程人員即時緊急維修，已於昨早完成。檢查後相信是由於喉管滲水導致天花掉落，事件不涉及樓宇結構安全。另外，主座大樓今早有一道防火門鬆脫，工程人員檢查後，相信因門鉸老化導致防火門鬆脫，院方已安排相關防火門的維修工程。
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