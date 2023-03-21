院方指，屯門醫院主座大樓一個醫生辦公室外的走廊，昨日凌晨有一塊假天花掉落。工程人員即時緊急維修，已於昨早完成。檢查後相信是由於喉管滲水導致天花掉落，事件不涉及樓宇結構安全。另外，主座大樓今早有一道防火門鬆脫，工程人員檢查後，相信因門鉸老化導致防火門鬆脫，院方已安排相關防火門的維修工程。
公院又出事 屯門醫院跌假天花無人傷
院方指，屯門醫院主座大樓一個醫生辦公室外的走廊，昨日凌晨有一塊假天花掉落。工程人員即時緊急維修，已於昨早完成。檢查後相信是由於喉管滲水導致天花掉落，事件不涉及樓宇結構安全。另外，主座大樓今早有一道防火門鬆脫，工程人員檢查後，相信因門鉸老化導致防火門鬆脫，院方已安排相關防火門的維修工程。
車頭削半47傷 九巴剷壆「吊吊揈」上層58乘客嚇呆
昨晨9時許，一輛290A九巴由將軍澳（彩明）往荃灣西站，駛至呈祥道近長沙灣清麗苑對開時，疑未有煞車撞向分隔路中的防撞欄，左邊車身剷上石壆傾側，巴士左車頭如被削去，擋風玻璃爆裂，車身一度冒煙，上層58名...
2023-03-21
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普京將詳說烏克蘭問題 習近平抵俄羅斯訪問 今與普京正式會談
國家主席習近平應俄羅斯總統普京的邀請，昨日傍晚抵達俄羅斯進行3天國事訪問。習近平表示，期待同普京總統就雙邊關係及共同關心的重大國際問題，深入交換意見，相信這次訪問一定會取得豐碩成果。克里姆林宮表示，普...
2023-03-21
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國際刑事法院調查俄戰爭罪 英近千萬金援助調查
國際刑事法院（ICC）對俄羅斯在入侵烏克蘭戰事中可能犯下戰爭罪展開調查，來自40多國的司法部長周一在倫敦召開會議，討論如何加強支持ICC。英國副首相藍韜文說：「英國與國際社會將持續向國際刑事法院提供資...
2023-03-21
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飛揚2期夥中介推樓按優惠
2個焦點盤部署周內進行首輪發售，發展商積極部署加推，長實及新地旗下屯門飛揚2期，料今日盡推餘下單位，周末進行首輪銷售，項目昨日亦夥拍中介公司推樓按優惠。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目將於今日加...
2023-03-21
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瑞信震散港股瀉517點金融股捱沽滙控插6.2%
瑞銀以30億瑞郎「4折」收購瑞信，但160億瑞郎額外一級資本（AT1）債券將被減記，市場憂慮或再引發衝擊，避險情緒高漲，拖累港股急跌517點，收報19000點，再創今年新低，成交金額1294億元。金融...
2023-03-21
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富咸最痛由勝轉敗 紅牌大派對
周日歐洲球壇，上演紅牌盛宴！意甲兩場重量級打吡，國際米蘭主場0:1不敵祖雲達斯，雙方各有一位球員被逐；拉素地頭1:0贏羅馬，就合共出現3張紅牌。而英格蘭足總盃8強，富咸更在40秒內3連紅，翼鋒韋利安、...
2023-03-21
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想全亞洲人都識佢 視楊紫瓊為目標 素海霖被開價10萬求上牀：我都搵到啦
26歲素海霖（Erena）進軍日本AV界成為首位港產女優，消息一出震撼全港，討論區被其日本藝名「絵麗奈」洗版。連拍兩套處女作的她，有日本AV界天王清水健錫住「打真軍」，激戰期間減輕力度，仲會帶住佢轉換...
2023-03-21
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辛正兒 - 人多地方宜戴罩 不要帶病毒回家｜社論
新冠病毒疫情的危害性大減，昨天僅錄得40宗確診個案，同時間流感的數字亦處於低水平。港人經歷3年長的疫情挑戰，終於鬆一口氣。然而，其他病毒仍然無處不在，近日兒童出現呼吸道感染的個案增多，包括流感、副流感...
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遨遊氣泡 爆冷贏打吡
昨日舉行兩場矚目大賽，結果打吡由姚廄「遨遊氣泡」爆冷奪標，馬房另贏「步大威猛」起孖，而女皇銀禧紀念則由文廄「金鑽貴人」熱門掄元。至於呂健威勝出「龍之心」和「金發銀發」，並且成為練馬師王，後駒是何澤堯在...
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