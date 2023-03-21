鑽石山現巨鯊 網民驚歎：樹叢竟可釣「魚化石」

陸上現鯊蹤！鑽石山後山有一塊大石，酷似大白鯊，被市民稱為「鯊魚石」。有網民特地去為石頭拍照，上載facebook討論區，提醒「愛護大自然一份子……鯊魚唔食垃圾，記得帶走自己垃圾……」。



有網友一見相片即問：「真係好似鯊魚，請問甚麼地點？」樓主回應指：「鯊魚石在扎山道落富山。」不少網友補充：「金塔墳場行過少少」、「未到鯊魚石之前仲可以去埋空心樹。」亦有網民指，可從鑽石山靈灰安置所仰念堂旁大閘出發，上斜約20分鐘即到鯊魚石。更有網友講笑指，這是鯊魚「上岸」後變「鯊魚化石」，而樓主正在樹叢「釣鯊魚」、「這是在釣大白鯊嗎？」。