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旺角4車串撞塞爆彌敦道

2023-03-21 列印
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旺角彌敦道近山東街昨晚7時許，發生4車相撞意外，涉及2架私家車包括跑車、1架的士及1架巴士。由於車禍現場位處鬧市，多名途人上前了解及拍照。

據知，事件中無人受傷，車禍發生在晚上繁忙時間，導致彌敦道南行交通嚴重擠塞。
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