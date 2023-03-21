M+博物館獲捐贈「鳥巢」建築模型

西九宣佈，負責設計M+建築大樓的國際知名建築事務所Herzog & de Meuron，捐贈一件俗稱「鳥巢」的「北京國家體育場」、比例為1比150的建築模型予M+博物館。「鳥巢」除了是北京奧運的象徵，更反映2000年中國建築的風格與特色，是建築、城市規畫以及創意的結晶。



建築模型即日起至明年6月展出；國家體育場縱橫交錯的圖案，形成環繞主運動場的結構。另外，西九亦公佈入圍第二屆希克獎的6位藝術家，「希克獎2023」展覽將於9月舉行，呈獻6位藝術家過去3年的藝術實踐。