騙徒冒「易通行」圖騙信用卡資料

早前運輸署宣布「易通行」不停車繳費服務，延至5月7日實施。近日有騙徒向市民發短訊，聲稱其「易通行」款付失敗，要求進入一個網站，提供信用卡資料。



運輸署昨呼籲市民提高警覺，相關短訊附有超連結至偽冒「易通行」的網站，企圖取得收件人的信用卡資料。



運輸署澄清，該短訊並非由「易通行」發出，已轉交警方調查，任何市民若曾向該網站提供個人資料，應與警方聯絡。