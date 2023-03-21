偷的士開大膽車 屯門5青落網

屯門警區於3月4日到17日共接獲4宗偷的士案件，經調查後於屯門拘捕5名青年，年齡介乎15至16歲，分別報稱學生及無業，相信他們因貪玩才犯案。初步調查顯示，疑犯會向深夜時份停泊於的士站內之的士下手，偷走後「開大膽車」，其間會偷取車內個人物品及現金。

深夜出動 半月連犯4案



5人涉嫌「未經授權而取用運輸工具」，「車內盜竊」，「無牌駕駛」等，現正被扣留調查。



警方指，5名被捕人士沒有駕駛執照，其中一輛的士被棄置的地點，是距離被盜位置約80公里；在沒有駕駛執照下駕駛任何車輛，是極度不負責的行為。警方不排除因有個別停泊的的士因未有鎖好車輛，或將後備匙留於車內，從而令涉案人有機可乘。警方稱案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。