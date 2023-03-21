■解除口罩令後，兒童上呼吸道感染個案上升。

解除口罩令後，兒童感染上呼吸道感染，如合胞病毒、流感、腺病毒等個案上升，部份早產嬰兒更要入住兒童深切治療部。港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華（小圖）昨表示，幼童感染合胞病毒主要由家人傳染，因病毒可經由手部觸摸口鼻後感染，呼籲市民在家中要「勤洗手」。關日華稱，若家長發現子女食欲不振、容易疲累、發燒及呼吸困難，甚至呼吸時有喘鳴時，要盡早求醫。他又說，老師若發現班上學童有咳嗽等徵狀，應鼓勵他們戴口罩。屯門醫院早前一個新生嬰兒特別護理病房，爆發呼吸道合胞病毒組群感染，昨發現多1名30日大女嬰呈陽性反應，情況穩定。早前公佈感染的6名嬰兒，其中一名11日大男嬰危殆、一名5個月大女嬰仍嚴重，其餘穩定。