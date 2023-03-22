50億元以下減0.6% 逾100億元減0.8% 港鐵票價與物業利潤掛鈎

政府與港鐵完成票價調整機制的檢討，與港鐵物業發展利潤掛鈎，修訂方案獲行政會議通過。港鐵同時宣佈，一次性取消一筆延後的票價加幅，並決定把今年加幅中的0.2%延後至明年度。據運輸及物流局局長林世雄使用假設的數據，推算出港鐵今年或加價2.45%。

政府去年9月就港鐵票價調整機制，展開3個月公眾諮詢。運流局與港鐵昨公佈，將原方程式內的生產力因素改與物業發展利潤掛鈎，以回應公眾指港鐵物業發展獲利高，應計入票價調整的要求。新機制下，若物業發展利潤為50億元以下，作特別扣減0.6%票價；50億至100億就扣減0.7%；100億或以上則扣減0.8%。港鐵去年從物業發展中獲利潤逾100億元，故今年票價將減0.8%。

料今年加2.45% 九成客每程加4角或以下

由於加價機制設「負擔能力上限」（又稱封頂），故過去有2.85%的延後加幅。為支持疫後復甦，港鐵與政府同意作一次性特別安排，今年不加其中1.2%延後加幅，作為特別扣減，餘下1.65%延後加幅則延至明年。另外，不論今年票價調整結果，港鐵會將0.2%加幅延後至明年。



林指，按機制方程式，計及去年12月通脹數據，再假設去年12月運輸業名義工資指數按年變動為加3.9%，再計及合共下調票價幅度為3.85%，可以減輕市民負擔，最後今年票價的票價增幅為2.45%，但只屬推算，因相關運輸業名義工資指數於本月稍後公佈。若按此加幅，9成乘客每程多付4角或以下。



以往方程式中提供0.6%特別調減完結，有記者問及以今物業發展而扣的0.8%，對比即只多了0.2%，是否小修小補？林世雄不同意，指有關調整直接回應市民訴求，且不是小數目，並改動基本票價。消息人士指，減幅是永久的，長期涉以百億元計。



港鐵行政總裁金澤培博士指，在考慮公司長遠發展、財務狀況及不同持份者訴求後，決定保留原有票價調整機制，亦將生產力因素與物業發展利潤掛鈎，以產生對沖作用，減低每年票價的調整幅度。

事故罰款增至4000萬



此外，「港鐵事故罰款機制」亦改動，每宗延誤3小時以上事故最高罰款額，由現時2500萬元調高至4000萬元，繁忙時間的罰款也將以1.2倍計算。港鐵香港客運服務總監楊美珍指，決定每當款項累積至2500萬，在特定周末安排「感謝日」回贈乘客，每程享有半價優惠（機場快線除外）。港鐵選定4月8日、9日及5月13日、14日作為「感謝日」。而港鐵亦增加綠色專線小巴轉乘優惠，由每程0.3元增加至0.5元，料今年第4季開始實施至2028年6月。



立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指港鐵檢討不全面，應把港鐵全部盈利放進機制計算比較適合，因市民經常看到港鐵賺過百億元、幾百億元，其實是看整個公司盈利。