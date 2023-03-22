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新冠保單突破800萬 5萬宗獲賠涉款9億

2023-03-22 列印
■不少港人疫情期間選擇投保以作保障。
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新冠疫情持續3年，保險投訴局轄下的保險索償投訴委員會指，保險公司至今發出逾800萬張相關保單，其中5萬張獲得賠償，涉及金額近9億元。委員會又公佈去年索償投訴統計數字，接獲607宗新投訴，引起最多索償糾紛的主要是醫療保險及人壽保險。
索償投訴去年錄607宗

香港保險業聯會壽險總會代表李紫蘭表示，保險公司發出超過800萬張與新冠有關的保單，在此類保單中，去年收到59宗投訴，已審理38宗個案，主要關於隔離、確診賠償等，涉及90多萬。另外，委員會去年接獲607宗新投訴，按年增加18.6%，而在359宗已審結個案中，89位投訴人獲保險公司賠償，涉及816萬元，單一宗得直個案最高賠償額約40萬元。
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