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居屋綠表擬收緊禁持物業

2023-03-22 列印
■房委會擬收緊綠表申請人資格。
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碎屍案死者前家翁被揭，手持豪宅單位仍以綠表購入居屋單位，惹來爭議。有傳媒引述消息指，房委會擬收緊綠表資格，禁持物業戶買入居屋；但資產入息審查建議及公屋富戶政策，則未有共識，擔心若收得太緊，住戶寧願「住公屋」，阻礙公屋流轉。消息指，房委會擬要求綠表申請者簽同意書，容許相關機構核查，並就虛假陳述承擔法律責任。
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