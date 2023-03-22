居屋綠表擬收緊禁持物業

第一場五班一六五○米。在筆者心目中，上季的「盈嘉輝」實力值四班中下級，今季年長一歲後即使稍退化，亦起碼值五班中上級。今季熱身三仗跑起狀態後，強配布文即在此首本途程打疊兩仗入Q，反映寶刀未老。上仗改配田...

2023-03-22