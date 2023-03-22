主力基礎研究及轉化科研成果 理大倡港再工業化須融入大灣區

■國家探月工程中的嫦娥3號升空前，月球探險車攝錄系統曾在理大工業中心多番測試。資料圖片

創校以來，一直在本港工業發展扮演重要角色的理工大學，近年不僅在金屬製造、紡織和設計等推陳出新，更涉足航空、航天科技應用等高端工業技術。負責研究及創新範疇的副校長趙汝恒接受本報專訪時表示，理大在本港「再工業化」進程上已奠定基礎，尤其理大獨有的工業中心，但由於本港工業生態鏈未夠完善，內部需求有限，要突破必須融入大灣區及國家發展，「香港可扮演大灣區的『大腦』，主力基礎研究及轉化，但生產部份則可移師內地。」理工大學工業中心早在1976年成立，歷經數十年發展，近年轉型為科研產品實際應用的測試場地，目前主要提供建築、複合材料製作、數碼化製造、電子及智能自動化等範疇的技術支援，設有各種先進設備，包括多款3D打印機、燒焊設備等。「香港最難是生產樣品」理大副校長（研究及創新）趙汝恒接受本報專訪時表示，本港基礎研究發達，但「大學的研究難以走出實驗室，變成可用的產品」，在發展再工業化過程中卻為人詬病。他表示理大自設工業中心，在推動再工業化過程中有極大優勢，「不但是有各種先進設備，單單要有一群熟悉這些機器的工作人員亦不容易。」趙汝恒指，理大的研究轉為實際應用前，一般在工業中心內先製作樣品，「生產樣品後不斷改良，最後才能找廠家大量生產，但目前香港最難就是生產樣品。」本港倡議再工業化多年，對於如何讓工業「復興」，趙汝恒坦言，本港當前挑戰，在於未能完整建立工業生態鏈，「有時大學做完科研，卻未必在香港可以實際應用，變相浪費了香港的人才。」歎工程學系未受尖子青睞他表示，再工業化過程與大灣區合作尤其重要，本港應扮演「大腦」的角色，成為區內研究及轉化科研結果為應用產品的基地，而生產工作可交由鄰近城市負責，「譬如東莞較擅長零部件的生產，應用產品可在當地進行」，他強調不同地區各有所長，不一定把所有生產程序，都集中在本港進行。另外，本港年輕人欠缺野心與冒險精神，亦令本港再工業化遇上障礙，他指，工程學系近年未受尖子青睞，「年輕人欠缺發展野心，如果能在工程界別開發新產品和技術，他們的成就和收入可以遠勝醫科生，但要冒的風險很大，家長也未必鼓勵。」他認為社會發展需要進取的人才，目前理大亦鼓勵學生從事研究，包括推行「本科生研究計畫」，期望日後會有更多本地學生，願意修讀研究生課程。本港工業自1990年代式微，趙汝恒認為，透過再工業化復興實屬必要，「一直以來香港的經濟模式比較單一，難有突破。世界上的經濟新寵，都有自己的產品開發，離不開工業化。」他認為本地大學工程學系有優勢，有空間大力發展，「環保材料、建築材料一向不差，相信未來在碳中和範疇，包括研發新能源、新材料都能好好發揮。」高新科技登月也落地理工大學一向致力從事跨學科研究和創新發明，當中更有不少在工業中心進行測試，稱譽全港，甚至全國的科研成果。理大副校長（研究及創新）趙汝恒表示，國家探月工程中的嫦娥3號、4號任務的月球探險車攝錄系統、嫦娥5號任務的月球採樣儀器，天問1號火星探測任務的「落火狀態監視相機」，均是先後在工業中心內反覆測試與改良，最終能成功升空。工業中心為港奠定基礎至於工業中心的未來發展，趙汝恒表示正進行改建工程，日後將發展成生活實驗室（Living lab），在真實生活情境測試研究成果，例如研究嶄新方案將實驗室內的廢氣抽走和處理，達致節能減排，並加強發展機械人技術。除了工業中心，理大的航空服務研究中心同樣是八大之中獨有。中心與波音公司及香港飛機工程等航空業界合作，進行飛機維修、航空產品改良等研究，更對外輸出本港研發的技術。趙汝恒指，理大早前與隸屬於中國航天科技集團的中國空間技術研究院合作，改良火箭動力系統，本月底亦與中國商用飛機簽訂協議，推進動力系統和航空產品的開發。趙汝恒指，去年通車的將軍澳跨灣連接路，使用的S690高強鋼材，正是經理大的國家鋼結構工程技術研究中心香港分中心改良而成。工業創新路 系列之3