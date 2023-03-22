翁「高街鬼屋」跌倒無呼吸脈膊

警方昨晚9時許接獲一名男子報案，指一名70多歲老翁於西營盤社區綜合大樓失足跌倒後，昏迷不醒，已無呼吸脈搏，救護車到場將他送往瑪麗醫院搶救，警方亦到場調查。

資料顯示，西營盤社區綜合大樓位於高街2號，前身為舊精神病院，建於1892年，最初是設計及建造為國家醫院人員住所。1939至1961年曾用作精神病院的新增病房，本地居民稱之為「舊精神病院」。不過，西營盤社區綜合大樓亦以鬧鬼傳說聞名，大樓又稱「高街鬼屋」。舊精神病院立面於2015年列為古蹟。