52歲地盤工15樓墮下送院不治

觀塘安達臣道居屋安秀苑地盤昨發生奪命工業意外，1名52歲男工人失足飛墮15樓倒臥地下，送院後不治。警方調查後相信，事主在地盤清理廢料期間意外失足墮下，列作工業意外。勞工處派員調查，向有關承建商發出「暫時停工通知書」。



據了解，姓朱事主與妻子共育2名分別17歲及12歲的兒子，一家在西灣河租住單位，家境一般，妻子間中當兼職幫補家計，依靠死者撐起全家，詎料昨日不幸離世。消息指，死者獲安排到安秀苑A座15樓清理廢料，但工友不久聽到有人在樓上樓層大叫救命，未幾傳來巨響，即見事主倒臥一樓平台昏迷。死者家屬往醫院了解，惟妻子未能接受現實，一度激動暈倒，需留院觀察。工業傷亡權益會為死者一家公開籌款，以解燃眉之急。