何俊仁涉干擾證人家屬再被捕

國安處在天后廟道飛龍台何俊仁住所拘捕他，何的雙手鎖上手銬。根據司法機構網頁顯示，何俊仁會被控「煽動他人顛覆國家政權」罪，今晨被帶到西九龍裁判法院提堂。
現年71歲的何俊仁，於21年9月，被控一項「煽動他人顛覆國家政權」罪， 其後在2022年8月以健康為由申請保釋，保釋條件包括不得直接或間接以任何方式作出，任何危害國家安全的言論和行為。
政府與港鐵完成票價調整機制的檢討，與港鐵物業發展利潤掛鈎，修訂方案獲行政會議通過。港鐵同時宣佈，一次性取消一筆延後的票價加幅，並決定把今年加幅中的0.2%延後至明年度。據運輸及物流局局長林世雄使用假設...
2023-03-22
訪問莫斯科的國家主席習近平昨天同俄羅斯總統普京正式會談，並發表聯合聲明，同意強化雙邊關係，稱對話是穩步解決烏克蘭問題的最佳途徑。習近平表示，中共二十大及全國兩會選舉產生了新一屆國家領導人，「中國黨、國...
2023-03-22
美國前總統特朗普涉及2016年參選總統期間，支付色情片女星丹尼爾斯「掩口費」，要求對方隱瞞與自己的婚外情。他日前預告，自己可能在美東時間周二被捕，號召大批支持者示威。大批支持者昨日包圍紐約曼克頓地區檢...
2023-03-22
兩焦點盤推售如火如荼，華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一第IB期昨日加推67伙，折實平均呎價29318元，並落實本周六（25日）進行首輪銷售，推出共179伙；長實與新地合作發展的屯門飛揚2期亦盡...
2023-03-22
瑞信被瑞銀收購後，價格160億瑞郎（約1356億港元）的額外一級資本（AT1）債券將淪為「廢紙」，外電引述消息指，瑞信AT1債券主要持有人之一的太平洋投資管理公司（PIMCO）因而虧損3.4億美元（約...
2023-03-22
曼斯菲於冬季轉會市場從伯頓簽入射手基羅鄧恩，與艾堅斯合組雙箭頭立即擦出火花，兩人近8輪聯賽合共攻入6球，助球隊錄得4勝2負2和的不錯成績。再者他們要全力衝擊升班附加賽資格，今晚英乙主場面對剛大敗一場兼...
2023-03-22
黃宗澤（Bosco）、胡定欣和王浩信繼2013年《貓屎媽媽》後，相隔10年再於《廉政狙擊》合作，劇中3人是兒時好友，叫3人講吓舊史包括初戀，估佢哋唔到表現雀躍，更首度親畫初戀對象，爆笑之餘仲好鬼嘈。 ...
2023-03-22
香港是最後一個地區免檢疫通關，旅發局即時推出大型宣傳計劃 Hello Hong Kong，機管局亦送出大量機票，香港旅遊業在地區的競爭中，出現後來居上之勢。據入境處統計數字，上周六單日內地客入境人次為...
2023-03-22
第一場五班一六五○米。在筆者心目中，上季的「盈嘉輝」實力值四班中下級，今季年長一歲後即使稍退化，亦起碼值五班中上級。今季熱身三仗跑起狀態後，強配布文即在此首本途程打疊兩仗入Q，反映寶刀未老。上仗改配田...
2023-03-22