何俊仁涉干擾證人家屬再被捕

警方國安處人員昨早以「妨礙司法公正」罪名，再次拘捕支聯會前副主席何俊仁（見圖）。消息指，民主黨共有5名成員因「35+」初選案而被控「串謀顛覆國家政權」罪名，該案的主要代表律師行「何謝韋律師行」與何俊仁關係密切，何涉嫌干擾其中一名在囚證人的家屬，以影響證人作供。



國安處在天后廟道飛龍台何俊仁住所拘捕他，何的雙手鎖上手銬。根據司法機構網頁顯示，何俊仁會被控「煽動他人顛覆國家政權」罪，今晨被帶到西九龍裁判法院提堂。



現年71歲的何俊仁，於21年9月，被控一項「煽動他人顛覆國家政權」罪， 其後在2022年8月以健康為由申請保釋，保釋條件包括不得直接或間接以任何方式作出，任何危害國家安全的言論和行為。