「裕澤香江」論壇於香港故宮舉行向外展現家族辦公室落戶優勢

新鴻基地產發展有限公司執行董事郭基煇

「裕澤香江」高峰論壇將於本周五在香港故宮文化博物館舉辦，吸引環球家族辦公室落戶香港，演講嘉賓名單包括比爾蓋茲基金會慈善發展部門主任羅伯特．羅森、Sagard主席Paul Desmarais III及雅虎創始人楊致遠等，更雲集多位富豪，包括盈科拓展集團主席兼行政總裁李澤楷、新鴻基地產發展有限公司執行董事郭基煇等。論壇聚焦四大主題，涵蓋科技賦能、慈善傳承、綠色轉型及文藝交流，展示香港吸引環球家族辦公室落戶的獨有優勢。此外，因疫情而停辦3年的大坑舞火龍有特別演出，展現香港獨有風俗文化。