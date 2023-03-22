英皇聯同Tesla推動綠色運輸 旗下物業升級V3超級充電站

■英皇國際與電動車公司特斯拉（Tesla）簽署「綠色運輸合作備忘錄」，擴大旗下物業的電動車充電站覆蓋範圍。

■火炭穗禾苑停車場配合升級Tesla V3超級充電站及最新目的地充電站。

■楊政龍指電動車普及化為大趨勢，公司會增加更多充電站。

■英皇國際正積極與Tesla籌備將合作延伸集團內地總部北京英皇集團中心，擴大旗下物業的電動車充電站覆蓋範圍至中港澳。

英皇國際（163）公佈與電動車公司特斯拉（Tesla）簽署「綠色運輸合作備忘錄」，擴大旗下物業的電動車充電站覆蓋範圍，率先參與升級Tesla V3 超級充電站及最新目的地充電站計劃。首階段將於英皇5個商場及商廈項目共設55個充電器。英皇國際副主席楊政龍表示，希望通過與Tesla合作，共同推動環保政策和減低碳排放，預計是次合作能夠為本地節約每年至少500萬公斤的二氧化碳排放。楊政龍提及，英皇於2014年與Tesla開始合作，以淺水灣灘畔商場the pulse作為起點，迄今合作8年，而多年來英皇好支持及致力推動綠色環保，尤其在電動車方面，展望短期內與Tesla在東南亞各地有更多合作。加上電動車普及化為大趨勢，公司會努力向更高的目標進發，增加更多充電站。每年減碳排500萬公斤他透露，自己於2016年起開始駕駛Tesla的電動車，屋企亦安裝了充電器，體驗非常好又有效率，晚上於屋企樓下泊車充電，「瞓醒第二朝已叉滿（電）」，可以為生活帶來便利。是次英皇國際與Tesla合作的第一階段，將在英皇國際旗下5個商場及商廈共設立55個充電器，當中包括18個超級充電裝置及37個目的地充電器裝置，全新升級制式輸出功率可達250kW，充電15分鐘即可增加約275公里續航里程，為車主節省平均50%的充電時間。而目前英皇國際旗下住宅、商廈及商場的停車場內全部均設有電動車充電器。楊政龍指，是次簽署備忘錄並非公司與Tesla的獨家合作，而單憑「兩間公司合作絕對不夠力（推動環保）」，故亦希望其他地產商、機構與Tesla或其他環保團體一齊推動綠色運輸，令世界變得更美好。楊政龍︰「令世界變得更美好」Tesla區域總監范菁怡表示，Tesla一直以推動全球使用可持續能源為使命，透過推出不同的電動車產品及完善的充電網絡，公司將會在今年積極繼續擴展Tesla的充電網絡，而目前全港18區均已覆蓋Tesla的充電網絡，隨著今次的合作落成，公司期望更多的合作夥伴加入Tesla一同推動可持續發展能源的未來。被問及本地電動車普及化的最大挑戰，楊政龍說，如果在8年前，困難之處一定與充電站有關，但時至今日已「見唔到有咩難度」，現時在香港馬路上每三架汽車當中，就大概有一架Tesla的電動車。他續指，不少消費者認為電動車有好多好處，可以「慳油費」等，政府在多年來亦有推出不同的政策支持市民使用電動車，相信將會有愈來愈多人駕駛電動車。北京英皇集團中心納入二期合作計劃英皇國際（163）公佈與電動車製造商Tesla的首輪合作後，雙方正積極研究第二階段的合作計劃，有意在英皇國際旗下更多物業設立Tesla V3超級充電站及最新目的地充電站，遍佈中港澳。英皇國際副主席楊政龍表示，公司冀未來與Tesla在東南亞地區合作，又透露Tesla即將進駐馬來西亞，而英皇在馬來西亞、新加坡等不同國家都有鐘錶珠寶行及戲院，公司將會一直與Tesla合作。英皇國際與Tesla第二階段的合作計劃方面，將設置Tesla V3超級充電站及最新目的地充電站在英皇國際位於九龍的住宅項目及港島即將落成的新住宅項目，例如西半山般咸道28號、跑馬地宏德街1號等，以及內地總部北京英皇集團中心及澳門商業項目。他提及，在建設電動車充電站方面，不論在政策及硬件上都需要各方的支持，包括政府及法例的監管，而政府亦因時制宜放寬及推出好多政策，個人樂見所有問題都慢慢地解決中。值得留意的是，香港政府目標在2035年或之前停止新登記燃油私家車，包括混合動力車，屆時新登記的私家車將全為純電動車。英皇國際早前獲得香港品質保證局頒發香港綠色和可持續金融大獎2022。他認為獲獎與否並非最重要的事，最重要的是幫到社會，以及得到市民的認同，未來絕對會大力支持環保和所有可持續發展的政策。