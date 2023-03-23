兩步走年底「不同時段不同收費」 8.2三隧分流西$60 紅東$30

西隧

紅隧

東隧

紅隧塞爆，西隧車流少，港府終推出「三隧分流」，圖撥亂反正，首階段由8月2日開始，西隧私家車收費減至60元，紅隧及東隧則劃一加至30元。第二階段的「不同時段不同收費」將於今年底前實施，分為繁忙、一般和非繁忙時段，三隧於非繁忙時段將劃一收費20元；另設「過渡時段」，在轉換收費時段期間每2分鐘收費上調或下降2元，阻止駕駛者為慳錢而收慢或「衝閘」。港府提出「兩步走」以理順三條過海隧道的收費。在收回西隧專營權的翌日即8月2日，政府將推行第一步「633」定額收費方案，西隧私家車收費將由目前75元減到60元，紅隧和東隧私家車收費則增至30元，修訂後將三條隧道的私家車收費差距，由現時最高55元縮窄至30元，吸引部份駕駛人士轉用西隧。至於的士，三條隧道全部劃一收費25元，目的為減少過海的士為隧道費而繞路。夜間收費將降至$20第二步不遲於今年底開始，待所有隧道實施「易通行」後，推出「不同時段不同收費」，周一至周六每日會分為繁忙時段(07:30-10:15；16:30-19:00)、一段時段(10:15-16:30)及非繁忙時段(19:00-07:30)。周一至六的繁忙時段期間，以私家車為例，西隧收費60元，紅隧、東隧都是40元；非繁忙及一段時段，三條隧道分別劃一收費20元及30元。至於周日及公眾假期，三條過海隧道日間時段將劃一收費25元，夜間收費降至20元。運輸署另外在繁忙時段與一般時段之間加插「過渡收費」，期間每2分鐘收費遞增或下調2元，即如在非繁忙時段過渡至繁忙時段收費，會每2分鐘加2元，反之在繁忙時段過渡至非繁忙時段或一般時段，則每2分鐘減2蚊。至於電單車，收費會是私家車的4成。即每兩分鐘0.8元；其他車種如貨車、巴士等，全日三隧劃一收費50元；的士則會繼續全日單程劃一25元。以私家車而言，假設司機7時30分或之前通過西隧收費亭，可享最便宜收費20元，但萬一當日遇上交通意外或阻塞，至7：50才通過隧道時，收費已增至40元，如不幸等到8時08分後才到隧道範圍，司機已要改付繁忙時段的費用即60元。短短38分鐘，司機就要繳付比原定最便宜收費的3倍費用。羅淑佩料紅隧車龍縮短被問到會否擔心有駕駛者為了「慳得2蚊得2蚊」刻意收慢或「衝閘」，運輸署署長羅淑佩指隧道內經常有車輛等候，無太大機會讓駕駛者等，「西隧你見有邊度可以停？」她指方案實施初期，警方及隧道管理公司會留意情況，署方亦考慮使用其他科技或措施協助駕駛者盡快適應。她預計到時經加士居道天橋接駁至紅隧的車龍，可縮短1至1.5公里，東隧車龍則縮短0.5公里。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌歡迎政府增設「不同時段不同收費」，但指繁忙時段時間設計過長，而三條隧道在該時段的收費差距只有20元，或令車流轉至西隧並造成擠塞，質疑如果盲目抽高紅隧和東隧的收費，會影響分流成效。