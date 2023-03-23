票價與物業掛鈎 及一次性扣減 港鐵向港交所披露一年少收8億元

港鐵公佈票價調整機制，假設於2022年實施，一年會少收8億港元。有學者認為，市民會覺得港鐵須承擔社會責任，盡力減低票價的加幅，故少收8億元，不算太多。



港鐵將於今年6月實施新票價調整機制，保留現有的方程式，但當中的「生產力因素」，改為與前一年本地物業利潤掛鈎，票價加幅會按利潤水平扣減0.6%至0.8%。至於去年凍結的0.5%加幅，撥在今年加，另過去延後加幅的2.85%，今年一次性特殊減免1.2%，餘下1.65%連同今年加幅0.2%則延至明年實施。政府按已有數據估計，今年票值加幅約為2.45%。

股東理解調整機制安排



新票價機制對港鐵財務的影響，在港鐵向港交所提交公告披露，使用2022年的營運數據，港鐵將會少收約5億港元，而2022年港鐵及附屬公司實際收入總額為478億港元，即佔約1.0%。公告又假設，屬一次性的2.85%票價調整安排，若在2022年1月1日實施，港鐵將額外少收約3億港元，佔當年實際收入總額約0.7%，其中2億港元是1.65%加幅延至下一年度實施的安排，1億港元為1.2%一次性特殊減免。換言之，新機制加一次性安排，合共令港鐵一年少收約8億元。



浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，港鐵估計一年少收約8億港元，或有港鐵股東認為數額大；但亦有市民覺得，港鐵須承擔社會責任，8億港元並不多，「所以損失嘅數額大唔大，在於喺邊個角度睇問題」。他認為，要判斷新機制是否對港鐵影響很大，主要看股東是否滿意，同時港鐵股價是否大幅波動。



消息指，港鐵新票價機制下方程式中的扣減，直接減少基本票價，以財務角度，未來複息計，是一筆大數目。消息又指，普遍股東都理解今次檢討票價調整機制安排，故沒必要召開特別股東大會處理事件。