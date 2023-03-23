室內遊樂場｜全港26大好玩室內放電遊樂場

昨晚谷中又舉行九場賽事，黎昭昇勝出「極速滿貫」和「陸知」，是唯一起孖的練馬師，最終他亦成為練馬師王。至於田泰安則以兩分險勝騎師王，他憑「健康馬」和「運高八斗」梅開二度，後駒奪得警察盃。 昨晚黎昭...

2023-03-23