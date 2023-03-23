任睇No.1
  • 25º
  • 85%
  • 2023年3月23日 星期四
熱門： 瑞信馬英九普京素海霖蔡天鳳

日報新聞 > 港聞

警反恐舉報熱線 接逾1.4萬舉報訊息

2023-03-23 列印
Previous Next

警方新一期《警聲》提到，跨部門反恐專責組「反恐舉報熱線」，截至今年3月12日已接獲逾14500條訊息。專責組同期亦推出反恐賞金，一名職業司機舉報助警方，拘捕兩名涉及炸彈嚇詐案件人士，經嚴格審批後，本月成功獲得獎金。
司機助破案獲賞金

專責組於2022年6月推出「反恐舉報熱線63-666-999」，推廣「全民反恐 見疑即報」。當中不少內容有助調查涉恐涉暴事件，部分舉報經轉介後更成功協助偵破案件及拘捕涉案人士多宗有可能符合發放賞金原則的舉報仍在調查，當完成法庭程序後，會積極考慮發放賞金。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd