警反恐舉報熱線 接逾1.4萬舉報訊息

司機助破案獲賞金
專責組於2022年6月推出「反恐舉報熱線63-666-999」，推廣「全民反恐 見疑即報」。當中不少內容有助調查涉恐涉暴事件，部分舉報經轉介後更成功協助偵破案件及拘捕涉案人士多宗有可能符合發放賞金原則的舉報仍在調查，當完成法庭程序後，會積極考慮發放賞金。
紅隧塞爆，西隧車流少，港府終推出「三隧分流」，圖撥亂反正，首階段由8月2日開始，西隧私家車收費減至60元，紅隧及東隧則劃一加至30元。第二階段的「不同時段不同收費」將於今年底前實施，分為繁忙、一般和非...
2023-03-23
國家主席習近平昨日結束在俄羅斯的國事訪問，啟程回國。據報習近平在離開莫斯科前，向俄羅斯總統普京表示，他們將共同推動百年未有出現的變革。習近平早前與普京舉行首腦會談，並簽署聯合聲明，批評美國抱守冷戰思維...
2023-03-23
美國前總統特朗普涉及2016年參選總統期間，支付色情片女星丹尼爾斯「掩口費」，要求對方隱瞞與自己的婚外情。他日前預告，自己可能在美東時間周二被捕，號召大批支持者示威。大批支持者昨日包圍紐約曼克頓地區檢...
2023-03-22
何文田及屯門兩焦點盤「晒冷」盡推全數單位周末發售，市場焦點落在項目入票上。長實及新地合作發展的屯門飛揚2期，昨日繼續夥代理推置業優惠，市場項目累收逾3500票；至於華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋項目...
2023-03-23
騰訊（700）上季經調整淨利潤297.11億元（人民幣，下同），稍遜預期的308.4億元，按年升19%，按季跌8%；經調整每股盈利3.124元。列帳純利錄1062.68億元，按年升12%，按季大增16...
2023-03-23
香港隊今晚8時在旺角場擺陣鬥新加坡，快馬艾華在內的5位新兵將有機會在這場全場滿座的友賽亮相，誓要藉主場之利在2023年打響頭炮。港隊教練安達臣強調亞洲盃爭位之旅已經開始，眾將要用表現證明有力入選港隊名...
2023-03-23
吳業坤舊愛，2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）離開TVB已3年，之後轉戰內地做KOL，最近首為HOY TV到廣東省拍攝旅遊節目《獨家旅行團》。32A的王卓淇跟嘉賓，34C Summer Girls ...
2023-03-23
12年前日本大地震，大海嘯淹浸福島第一核電廠，觸發爆炸，造成核洩漏事故，大量核污染廢水自此被儲存起來。日本政府計劃於今年春季或夏季起，將逾百萬噸廢水經處理後排入大海。儘管日方列舉數據，聲稱經處理和海水...
2023-03-23
昨晚谷中又舉行九場賽事，黎昭昇勝出「極速滿貫」和「陸知」，是唯一起孖的練馬師，最終他亦成為練馬師王。至於田泰安則以兩分險勝騎師王，他憑「健康馬」和「運高八斗」梅開二度，後駒奪得警察盃。 昨晚黎昭...
2023-03-23