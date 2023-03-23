騙徒扮賣炒價周杰倫門票 苦主損失逾7萬

台灣歌手周杰倫香港站演唱會加場門票，日前公開發售，火速被秒殺。警方資訊平台「守網者」指，一周內已接報14宗關於演唱會門票的網購騙案，有騙徒化身黃牛黨於網上以炒價「出讓」演唱會門票，受害人總損失逾7萬元。



警方在近一周內，接獲14宗涉演唱會門票的網購騙案，其中一名23歲女子，在小紅書誤信騙徒「出讓」2張周杰倫演唱會門票，先後共轉帳近25000元至對方銀行戶口，但最後「賣家」失聯。警方呼籲應從官方渠道購買門票，提防不明來歷的賣家。