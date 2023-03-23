任睇No.1
  • 25º
  • 85%
  • 2023年3月23日 星期四
熱門： 瑞信馬英九普京素海霖蔡天鳳

日報新聞 > 港聞

秀茂坪奪命工傷 遺孀認屍激動

2023-03-23 列印
■死者遺孀昨認屍後哀痛激動，腳軟幾癱倒地上，須由親友扶持。
Previous Next

秀茂坪安達臣道安秀苑興建中地盤，周二發生奪命工業意外。52歲姓朱男工人從15樓失足墮下1樓平台不治。朱妻昨認屍後哀痛激動，腳軟幾癱倒地上，須由親友扶持。

死者遺孀偕兒子及親友一行10多人，昨到富山殮房認屍，她傷心欲絕，一度需由女親友左右攙扶安慰；離開時朱妻更暈倒幾乎癱倒地上，幸得親友扶持。

據朱妻的胞妹透露，其姐徹夜未眠，情緒始終激動，而死者兩兒子亦因失去好爸爸而「攬住一齊喊」；感慨姐姐一家捱過疫情，卻避不過意外橫禍。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd