秀茂坪奪命工傷 遺孀認屍激動

秀茂坪安達臣道安秀苑興建中地盤，周二發生奪命工業意外。52歲姓朱男工人從15樓失足墮下1樓平台不治。朱妻昨認屍後哀痛激動，腳軟幾癱倒地上，須由親友扶持。



死者遺孀偕兒子及親友一行10多人，昨到富山殮房認屍，她傷心欲絕，一度需由女親友左右攙扶安慰；離開時朱妻更暈倒幾乎癱倒地上，幸得親友扶持。



據朱妻的胞妹透露，其姐徹夜未眠，情緒始終激動，而死者兩兒子亦因失去好爸爸而「攬住一齊喊」；感慨姐姐一家捱過疫情，卻避不過意外橫禍。