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警拘逾10人 涉麻將館非法集結

2023-03-23 列印
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警方昨午接報有大批可疑人士自早上起，於九龍城龍崗道1家麻將館外聚集，派出10多輛警車、多名持防暴盾警員及反黑組探員往現場，帶走10多名男子涉嫌非法集結（圖）。據悉涉案者有黑幫背景。

這批聚集人士期間不時到1家茶餐廳飲茶，但並無發生衝突。多名持防暴盾警員及反黑組探員到場，截查13人，在各人身上並無發現可疑物品，但在1輛私家車內發現2條亞加力膠條；帶走10多人涉嫌非法集結，其中1名男子涉嫌藏有攻擊性武器。
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