「國際都會高爾夫球錦標賽」今開鑼 亞巡：粉嶺球場是最佳的比賽場地

斯滕森

唐籌民

許龍一

■香港哥爾夫球會擁有世界級設施舉辦國際賽事，有助吸引球迷及遊客。

■粉嶺球場成為商務人士交流平台。

「國際都會高爾夫球錦標賽」今日至周日在粉嶺高爾夫球場舉行，亞巡賽行政總裁唐籌民向本報表示，欣賞香港哥爾夫球會及粉嶺球場舉辦大賽的能力，並強調粉嶺球場是亞洲區最具標誌性的球場之一，他非常慶幸香港擺脫疫情後舉行大賽並再展活力。亞巡賽行政總裁唐籌民說，他們花了18個月時間研究，很高興香港最終舉辦新賽事，「今次是香港擺脫疫情，在38個月後再次舉辦高球大賽。以往香港高爾夫球公開賽是亞巡賽不可或缺的一部份，如果沒有到訪香港，巡迴賽的感覺就不一樣。我們很高興今年有國際都會高爾夫球錦標賽和香港高爾夫球公開賽，讓大家重返香港。」粒粒巨星助宣傳香港唐籌民指，香港是世界上最偉大的城市之一，經常舉辦國際體育盛事，「香港是體育和娛樂中心，是充滿活力的城市，擁有舉辦世界級體育賽事所需的所有基礎設施。當然，我們非常幸運和榮幸，粉嶺球場是亞洲區最具標誌性的球場之一，是我們在香港舉辦比賽的最佳場地。」粉嶺球場是亞洲歷史最悠久的球場之一。球會自1959年創辦全港首個職業體育項目「香港高爾夫球公開賽」，一直在粉嶺球場舉辦至今。商界人士相信高球是吸引海外商務旅客的重要活動，聯想集團執行副總裁及解決方案及服務集團（Solutions and Services Group）總裁黃建恒說：「全世界熱愛高爾夫球的人士都想要來香港觀看香港高球公開賽，就像各地的欖球愛好者來港觀看七欖一樣。我相信，香港高球公開賽早已為香港在國際高爾夫界奠定了重要席位。」粉嶺高爾夫球場今年將舉辦3項國際大賽，頭炮是3月底的「國際都會高爾夫球錦標賽」，吸引英國名將保爾特及瑞典高手斯滕森參加。保爾特贏過17項職業賽冠軍，包括2010年「香港高爾夫球公開賽」中，以創紀錄低22個標準桿封王。斯滕森是首度訪港，其世界排名曾登上第2位，更是2016年里約熱內盧奧運亞軍。賽事還雲集了亞洲知名球星，包括亞巡賽獎金王及首個打進美巡賽的泰國球員阿費巴拉特（Kiradech Aphibarnrat）、尼瓦塔納隆（Jazz Janewattananond），以及另外兩位前香港高爾夫球公開賽冠軍奧爾斯比（Wade Ormsby）與亨特（Scott Hend）。全球直播收加乘效應今次舉辦首屆「國際都會高爾夫球錦標賽」，賽事直播至逾105個國家和地區，潛在覆蓋家庭數目達8.03億個，正好符合政府Hello Hong Kong的海外宣傳計劃。2023年將為香港高球歷史展開新的一頁， 今年首次登場的「國際都會錦標賽」於今天揭幕，「阿美石油系列賽」將在10月上演，而香港高球公開賽將緊隨其後，在11月份再臨粉嶺球場，相信將會吸引大批海外高球粉絲到港觀賽，鞏固香港作為亞洲盛事之都的地位！國際高球賽強勢捲土重來 盛事吸引外商來港香港是舉辦國際盛事的樞紐，除了巴塞爾藝術展、香港國際七人欖球賽和Clockenflap音樂節，今年國際高球賽強勢捲土重來，商界人士相信高球是吸引海外商務旅客的重要活動，以「香港高爾夫球公開賽」為例，自第一屆起已連續60年在粉嶺高爾夫球場舉辦，是一項對海外商人非常具吸引力的盛事。聯想集團執行副總裁及解決方案及服務集團（Solutions and Services Group）總裁黃建恒說：「很少環球商業樞紐可以像香港般，舉辦世界級高爾夫球賽事的場地與商業中心只是咫尺之隔。全世界熱愛高爾夫球的人士都想來香港觀看『香港高爾夫球公開賽』，就像許多欖球愛好者來港觀看『七欖』一樣。」粉嶺高球場成為商務人士交流平台「我很高興看到香港今年不僅僅舉辦『香港高爾夫球公開賽』，也有『國際都會錦標賽』於本周舉行，緊接而來的還有10月的『阿美石油系列賽』和11月的『香港高爾夫球公開賽』。」黃建恒續說。黃建恒認為，高爾夫球不但是一種極佳的運動，也是絕佳的聯誼平台，「我們可以在高爾夫球場上藉着打球和商業夥伴建立友誼，還可深化彼此關係。」他表示，過去已經和不少來自世界各地的商業夥伴和朋友到粉嶺球場揮桿打球，他們每次訪港都希望重遊粉嶺球場。球場已成為他們一個必訪的目的地，他們對球場都讚譽有加，都認為球場促進了商業夥伴間的交流。國際都會高球錦標賽詳情日期：2023年3月23日至26日時間：早上7時至晚上7時地點：香港哥爾夫球會粉嶺球場焦點球手：保爾特、斯滕森、許龍一、張雄熙、伍誠鋒、李中堯、丁文一總獎金：100萬美元額外節目：同樂谷活動，高爾夫球體驗班、現場音樂表演、經典汽車展、國際美食佳餚等免費門票登記：www.ticketflap.com查詢：enquiry@hkgolfclub.org備注：大會提供來回球場和上水港鐵站（C出口）的穿梭巴士