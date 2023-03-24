停後巷避抄牌 警吊臂車拖走 鐵騎違泊怪招 拆牌證扮「廢車」

■葵涌有後巷泊滿沒有車牌和行車證的電單車。

■多名軍裝警員仔細查看現場車輛。

■有車主拆走車牌和行車證。

新一屆政府大力推動清潔香港運動，對後巷亂放雜物行為零容忍。在葵涌，有一條後巷就出現奇怪現象，有南亞裔外賣員當作免費泊車位，他們為了避免接「牛肉乾」，竟然想出怪招，下車後拿走車牌和行車證，扮成棄置車輛，警員想發告票也「無符」。但你有張良計，我有過牆梯，警方收到市民投訴之後，前日展開行動，以吊臂車拖走3部可疑的「無牌」電單車。俗稱「魚骨位」的免費電單車泊車位，一向供不應求，不少車主冒着收告票風險，把電單車泊在大廈的後巷。葵涌和宜合道131號恆利中心的後巷，最近成為電單車的違泊熱點。街坊阿傑指，這情況大概半年前出現，「起初只有2、3部，現在有時接近10部，幾誇張。這條後巷有很多人行，泊滿電單車的話，會阻礙街坊出入。」阿傑稱，這些電單車車主，多數是南亞裔外賣員（俗稱車手），「他們每晚10時後，就擺低架車在後巷，第朝9點零鐘來拿車開工。」多涉南亞裔外賣員阿傑指，上月一天晚上行經該後巷，剛巧一名南亞車手回來，「見到他泊完車後，拆走車牌和行車證，再放入椅子的箱內，之後施施然離去。」阿傑細心觀察其他電單車，發覺多數是沒有車牌和行車證。他初時不明白，後來他跟一名交通督導員聊天時，才知道箇中原因，「他說有時在後巷發現違泊車輛，但因為沒有車牌和行車證，無法發出告票。」阿傑估計有車主為了不想收到「牛肉乾」，出蠱惑拆走車身資料，「他們違例泊車阻塞通道，還要這樣做逃避責任，真的很過份。」任職「車手」、不願上鏡的Eric表示，疫情期間外賣需求大增，「車手」幾乎做到沒有停手，「一般每月都搵到2、3萬，有些勤力開工的，甚至搵到4、5萬。」不過，現在生活復常，少了人叫外賣，「車手」收入大跌，「定單少了很多，現在搵到2萬多元已不錯。」Eric指，「車手」要承擔油費和維修等開支，「我估計，有人不想再承擔罰款開支，所以就拆走車牌和行車證。」視為棄置車輛處理該後巷的「無牌」電單車情況嚴重，警方前日下午到場採取行動，多名警員查看現場，召來吊臂車，拖走3架懷疑沒有資料的電單車。警方稱，葵涌分區人員於本月22及23日，在上述地點就電單車違例泊車共發出七張定額罰款通知書，並移走3輛沒有展示車牌及行車證但相信非棄置的電單車。有關沒有行車證及車牌的電單車，可能會被視為棄置車輛處理，警方會根據法例將之移走。運輸署表示，根據道路交通規例，汽車的登記車主須在車輛上展示車輛登記號碼，任何人士如無合理辯解而違反規定，一經定罪，可被處以第1級罰款及監禁3個月。大律師陸偉雄指，相關電單車明顯違例停泊，理應被罰告票。他建議執法人員如發現車輛沒車牌和行車證，應選擇拖車，「因為車主要拿回架車，要辦很多手續，亦花很多時間，可以起阻嚇作用。」