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國家二級保護動物　巨壁虎闖屋

2023-03-24 列印
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近日內地社交媒體瘋傳一條短片，聲稱在本港九龍一間宿舍拍到一條長達40厘米的巨型壁虎（見圖），發現者被嚇至聲音顫抖。有網民指這隻巨型壁虎，其實是蛤蚧，體型較大，體長可達30厘米以上，屬國家二級保護動物。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指，本港常見家居壁虎有「截趾虎」及「原尾蜥虎」兩種，據記錄最長只有18cm。他指，在數十年家居滅蟲經驗中，從未見過長達40cm的壁虎。
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