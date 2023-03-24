任睇No.1
  • 24º
  • 86%
  • 2023年3月24日 星期五
熱門： 瑞信馬英九普京素海霖蔡天鳳

日報新聞 > 港聞

高鐵長途票即日籌3句鐘派完

2023-03-24 列印
Previous Next

廣深港高鐵下月1日起復運長途列車，可到北京、上海等多個城市，昨早6時起售票，非常搶手。在鐵路12306網站，開賣約半小時，往上海、武漢、廈門等地的車票只剩少量，不少長途班次車票最終售罄。西九龍站昨早更大排長龍（見圖），1500張櫃枱即日籌，在開賣僅3小時便派完。

港鐵指，昨已加派逾60名人手協助乘客，鼓勵在網站或向指定代理購票。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd