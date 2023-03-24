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特首顧問團會議聚焦國際發展

2023-03-24 列印
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特首顧問團昨舉行首次會議，特首李家超表示，會議特別聚焦討論香港可如何在現時的國際環境，包括中國的現代化發展、環球經濟、地緣政治、能源和可持續發展等，香港所面對的機遇和發展。會議包括探討經濟高質量與持續發展，討論創新與創業，及區域與環球協作。李家超形容顧問團匯聚海內外精英，坦誠出謀獻策。
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