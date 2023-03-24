袁國勇自爆曾3度收安全威脅訊息

港大微生物學系講座教授袁國勇（圖）在報章撰文指，回顧過去應對新發傳染病的經驗過程中，曾經3次面對生命受威脅。他又寄語所有人，其他傳染病的大流行肆虐必定重臨，需要做好準備以免付上巨大代價。



袁國勇指，總結過去經驗，沙士、新冠病毒、禽流感、中東呼吸綜合症等新發傳染病，病毒約有75%來自野生動物，他在97年全球首次H5N1禽流感病毒傳染人類、03年沙士爆發及19年底的新冠，先後3次提出禁絕活動物在濕市場販售，3次都收到安全受威脅的訊息；他預言大流行肆虐的日子必定重臨，所有人要做好準備，以免付上巨大代價，數以百萬計的生命或因而喪生。