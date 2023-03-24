政協青年聯會分享會 蔡加讚指提升國家機關效率 對推動高質量發展有重要意義

楊政龍

由香港政協青年聯會主辦的「全國兩會精神分享會」前日舉辦，請來全國政協人口資源環境委員會副主任蔡加讚擔任分享嘉賓，為政青分享參與兩會的經歷及體會，傳達兩會精神。活動在現場和網上分享，近70位青年參與。蔡加讚分享，新一屆政府順利當選，讓他倍感安心，過往10年，在國家主席習近平堅定領導下，一同應對了中美貿易戰、抗擊疫情等多項挑戰，在逆境中不斷發展，穩定前行；新一屆總理李強在經濟建設方面有着豐富的經驗，將會在中國市場經濟改革領域作出重大的貢獻。蔡加讚相信，即使在複雜國際形勢下，新一屆政府班底依舊可以帶領中國人民不斷前進，引領國際地位不斷提升。對於國務院機構改革方案，他指改革將會顯著提升國家機關的效率，對推動高質量發展有着重要意義，其中國家科學技術部與國家數據局的組建值得格外關注，對於國家創科及大數據事業發展，培育相關方面高端人才意義重大。此外，中聯辦青年工作部、民政及青年事務局共同舉辦，香港菁英會、接力中國青年精英協會等承辦的兩會精神分享會，昨天邀請6位港區全國人大代表及6位全國政協委員，結合自身參與兩會感受，與香港青年朋友分享全國兩會精神。楊政龍：通過電影說好「一國兩制」故事民政及青年事務局局長麥美娟線上致辭，呼籲青年深入學習兩會精神，同時自信自強、守正創新、凝心聚力、埋頭苦幹，為全面建設社會主義現代化強國、推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。全國政協委員楊政龍表示，要通過電影工業激發青年對航空、創科的興趣，傳達「人類命運共同體」思想，講好中國故事、香港故事和「一國兩制」故事。他特別提及「新鮮熱辣」揭幕的全港首個由酒店改建而成的青年宿舍「BeLIVING Youth Hub」，寓意要相信青年、信任青年。