展示政治內容 SOGO藝術品下架

銅鑼灣崇光百貨（SOGO）外的大屏幕上，早前展出1幅由美國藝術家阿馬頓（Patrick Amadon）所創作、名為《No Rioters》的數位影視作品，內含部份在反修例事件中被捕或被定罪者的姓名、年齡及刑期等。

阿馬頓昨日表示，相關作品已「應政府要求」下架。



該作品以紅、黑色為背景，顯示1個左右監控鏡頭，整個作品看似以不同磚塊組成，期間畫面不斷閃現香港大學法律學院前副院長戴耀廷、前立法會議員邵家臻、李永達、社民連主席黃浩銘等人的姓名。



阿馬頓早前在Twitter上表示，該作品在上周起於銅鑼灣SOGO外的大屏幕展示，屬於2023年「像素之聲」藝術周的藝術裝置一部份。他早前接受訪問時稱，自己是「受邀提交作品」。阿馬頓昨日凌晨表示，當局要求將作品下架。

