4學校及民居逾3600人大疏散 潤發倉庫三級火毒煙瀰漫西九龍

■「臭膠味」瀰漫，市民掩口鼻急行。

■消防動用3條喉及3隊煙帽隊灌救。

■居民帶同寵物逃生。

■行動不便夫婦感喉嚨不適。

長沙灣潤發倉昨午發生三級火，其濃煙之多，波及附近4間學校及民居，逾3600人需要疏散。「毒煙」影響西九龍，現場「臭膠味」瀰漫，更有網民指，味道飄到900米外的瓊林街都聞到。消防動用3條喉及3隊煙帽隊灌救，火警經過5小時後，於晚上8時10分才撲滅；1名在貨倉的工人吸入濃煙不適，另有兩名消防員於救援期間不適，清醒送院。消防指，貨倉內有人使用切割工具時，濺出火花意外燃燒物品，造成火警。事發於昨午1時49分，消防接報指發祥街的潤發倉庫2樓一個冷凍倉起火，派出一隊煙帽隊開一條喉到場灌救。20分鐘後，消防將火警升為三級火；近4時，消防增至3煙帽隊，開動3條喉撲救。現場所見，倉庫2樓冒出大量黑煙及啡黃色濃煙，升上半空，遮蓋附近環境，連西九龍上空亦煙霧瀰漫，有在場警員戴上俗稱「豬嘴」的防毒面罩。據悉，涉事貨倉上月已永久關閉，當時正展開內部清拆工程，消防指，火警由有人使用切割工具時濺出的火花所致。消息指，貨倉內當時約有10名工人，其中5人成功走出火場，另5人由消防救出，其中1人吸入濃煙不適送院，亦有1名工人在混亂間擦傷手部。清拆工程切割濺火花肇禍受火警影響附近4間中小學及凱德苑，共逾3600人需要緊急疏散。有附近英華書院學生指，學校以中央廣播宣佈提早放學，又指濃煙十分刺鼻。而機動部隊人員則到場，緊急疏散凱德苑、過渡性房屋「喜信」的居民，深水埗體育館開放作臨時庇護中心。凱德苑居民黎小姐指，事發時在醫院工作，得悉火警已影響附近學校及屋苑，立即返回寓所救貓，又指「臨時臨急搵唔到貓袋」，惟有以「買餸車仔」載走愛貓。87歲的蔡先生則指，火警時家中未有關上所有窗，結果整屋都是「毒氣」，惟有與太太立即關窗，用手帕掩蓋口鼻。約半小時後有警察拍門疏散，更為他們推輪椅下樓。有網民傍晚6時指，自己於火場900多米外的瓊林街，亦能聞到煙味。消防指，火場面積龐大，達100乘80米，加上多煙，更有消防裝置失靈，增加救火工作困難。消防又解釋指，現場有易燃物料，令火勢難以撲滅。至於有否人要為消防裝置失靈負責、或有否人非法儲存物品，則有待調查。翻查資料，涉事倉庫由華潤集團與華潤置地海外的合營企業持有，早前已申請並獲批重建為一個由私人住宅及商業物業組成的綜合項目，料建約2500伙，涉及補地價金額逾137億元，料為5年來最大額補地價個案。