高鐵周四開售長途車票 加逾60人手協助

西班牙自從奪得世界盃和歐洲國家盃後，就追求極致的傳控踢法，又大踢無鋒陣，但成效不彰。在卡塔爾世界盃後成為狂牛新帥的迪拿富安迪，決定復刻經典重新以中鋒掛帥，新任隊長艾華路莫拉達將受到重用；中前場球員亦像...

2023-03-25