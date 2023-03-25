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高鐵周四開售長途車票 加逾60人手協助

2023-03-25 列印
■港鐵加派人手到西九龍站協助乘客。
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高鐵香港段將於4月1日重啟跨省長途列車服務，車票周四起開售，港鐵昨日繼續加派超過60名人手，到西九龍站協助乘客及實行取籌安排，方便使用購票櫃位的乘客輪候。前往車站櫃位購票的乘客，明顯較前日減少。

港鐵表示，因應清明及復活節假期臨近，4月1至7日由西九龍站出發至廣州、福州、潮汕及肇慶東站的銷售最為熱烈，公司會繼續密切留意情況，適時調整服務。
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